Байден в разговоре с Путиным призвал снизить напряженность на границах Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома .

Сообщается, что лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений. Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее США в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной направили два ракетных эсминца в Черное море. Ожидается, что эсминцы Donald Cook и Roosevelt будут находиться в этом регионе до первых чисел мая.