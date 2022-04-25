Байден запропонував кандидатуру на посаду посла США в Україні

Бріджит Брінк — співробітник вищої дипломатічної служби, зараз обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці.

Президент США Джо Байден висунув на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Бріджит Брінк — співробітник вищої дипломатічної служби, зараз обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою.

Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі, Грузія. Свою 25-річну кар’єру Брінк провела на службі щодо закордонних справ, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії.

Як відомо, призначення відбудеться, коли формальне підтвердження надасть українська сторона. США не мають постійного посла в Україні з 2019 року. Наразі в американському посольстві в Києві на посаді тимчасово повіреного у справах служить Крістіна Квін. // УНІАН