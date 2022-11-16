Більшість країн G20 в підсумковому комюніке засудили війну в Україні та закликали РФ повністю вивести війська

У підсумковій декларації за результатами саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документ.

“Цього року ми також стали свідками того, як війна в Україні ще більше негативно вплинула на світову економіку. Була дискусія з цього питання. Ми повторили нашу національну позицію, висловлену на інших форумах, включаючи Раду Безпеки ООН і Генеральну Асамблею ООН, яка в Резолюції № ES-11/1 від 2 березня 2022 року, прийнятій більшістю голосів (141 голос за, 5 проти, 35 утрималися, 12 відсутні) щодо рішучого засудження з приводу агресії Російської Федерації проти України та вимагоги її повного та безумовного виходу з території України. Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість глобальної економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності. Були інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій. Визнаючи, що G20 не є форумом для вирішення проблем безпеки, ми визнаємо, що проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки”, – зазначено в документі.

Які саме країни складають “більшість” – не уточнюється.

Учора Bloomberg писало, що більшість країн Group of 20 мали намір засудити війну Росії в Україні. Про це йдеться у проєкті спільної заяви, розробленому для саміту на Балі. Однак драфт документу не містив формулювання “війна Росії в Україні” – це був компромісний варіант, аби комюніке підтримали більше членів групи.

Учора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який очолював російську делегації на саміті G20, звинуватив Захід у спробі “політизувати” традиціну спільну підсумкову заяву через згадку про Україну. // LB.ua