Британія ввела нові санкції проти Росії (список)
Британія запровадила нові санкції проти Російської Федерації. Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг у галузі управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.
«Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки», — пише пресслужба.
Які ж санкції ввела Британія проти Росії:
- російські підприємства відтепер не зможуть скористатися послугами британських бухгалтерів світового класу, консультантів з управління й PR. На них припадає 10% російського імпорту у цих секторах.
«Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, зрештою, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні», — додала Трасс.
- соціальні мережі, інтернет-сервіси й магазини додатків відтепер повинні блокувати контент двох основних джерел дезінформації у Росії — RT та Sputnik;
«Ці канали вже були виключені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми почали блокувати їхні веб-сайти, акаунти в соціальних мережах та програми, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні», — заявив міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.
Фізичні особи, які потрапили у список санкцій:
- Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії;
- Олександр Коц, військовий кореспондент російської газети «Комсомольська правда»;
- Дмитро Стешин, російський журналіст, спеціальний кореспондент «Комсомольської правди»;
Юридичні особи, які потрапили у список санкцій:
- Всеросійське державне телебачення і радіомовлення;
- ІнфоРос;
- SouthFront;
- Фонд стратегічної культури.