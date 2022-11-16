Чеський парламент визнав режим РФ терористичним, згідно з резолюцією Ради Європи

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РФ використовує терористичні методи ведення війни.

Палата депутатів Чехії визнала поточний російський режим терористичним. Це було зроблено відповідно до резолюції Ради Європи.

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Як повідомило видання Novinky.cz, документ про визнання режиму РФ терористичним представила депутат від партії STAN Барбора Урбанова. Вона заявила: “Російська Федерація абсолютно не поважає фундаментальні права людей, атакує ключові об’єкти інфраструктури та цивільні об’єкти, намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави. Це відповідає терористичним методам”.

Резолюцію підтримали й інші партії. Віце-спікер нижньої палати парламенту Ольга Ріхтер прокоментувала її прийняття наступними словами: “Володимир Путін і його керівництво — це ті, хто почав війну. На їхніх руках кров тисяч мирних жителів. Практика Кремля нагадує найпохмуріші часи сталінізму”.

А депутат Ян Якоб перед голосуванням повідомив, що, “якщо хтось поводиться як терорист, він і є терорист”. Резолюцію також підтримала частина опозиційного руху ANO. В цілому “за” визнання російського режиму терористичним проголосували 129 з 156 законодавців. Окремі депутати утрималися, а проти виступила антиєвропейська партія “Свобода і пряма демократія”.

Визнання російського режиму терористичним: деталі

  • До парламенту аналогічне рішення прийняли у Комітеті з закордонних справ Палати депутатів Чехії.
  • На початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію “Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України”, в який визнала російський режим терористичним.
  • Слідом за аналогічну резолюцію проголосував парламент Естонії. Депутати ухвалили заяву “Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним”.
  • А в кінці жовтня з такою ж ініціативою виступив польський Сенат. Резолюцію підтримали всі присутні в залі сенатори.

УНІАН

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