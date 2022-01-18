Держсекретар США несподівано прибуде у Київ 

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибуде з візитом до Києва.

Цю інформацію «Європейській правді» підтвердило джерело у Державному департаменті США.

Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

«Звичайно, на переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це — головна причина його приїзду», — розповів співрозмовник видання.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, директор ЦРУ Вільям Бернс 12 січня таємно відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.