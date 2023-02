Держсекретар США зустрівся з президентом Казахстану: деталі

Державний секретар США Ентоні Блінкен в Астані зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили дипломатичні відносини між країнами, а також розширення співробітництва у форматі С5+1.

Про це інформує УНН, посилаючись на сайт казахстанського лідера.

“Ваш візит особливо важливий з погляду надання додаткового імпульсу нашій стратегічній співпраці. Ми побудували дуже хороші та надійні довгострокові партнерські відносини у таких стратегічно важливих галузях, як безпека, енергетика, торгівля та інвестиції. Тому ми готові до подальшого розвитку цієї співпраці”, – заявив Токаєв.

Президент також висловив вдячність Сполученим Штатам за “постійну та тверду підтримку” незалежності країни, її територіальної цілісності та суверенітету. Щодо економічної співпраці він зазначив, що США є одним із найбільших інвесторів Казахстану із загальним обсягом інвестицій понад 62 млрд доларів.

Крім цього Токаєв привітав зусилля Вашингтону щодо розширення співробітництва у форматі С5+1, наголосивши на важливості проведення зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн Центральної Азії та США в Астані.

“Дякую Касиму-Жомарту Токаєву за теплий прийом в Астані. Зростаюча відданість нашому економічному партнерству та його програмі реформ є важливими для поглиблення наших двосторонніх відносин між нашими країнами”, – написав Блінкен у Twitter після зустрічі.

Він також дав високу оцінку політичним та економічним перетворенням у Казахстані.

Thank you @TokayevKZ for your warm welcome to Astana. A growing commitment to our economic partnership and his reform agenda are essential to our deepening bilateral relationship between our countries. pic.twitter.com/sGQBgjMonV

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2023