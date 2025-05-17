Макрон звинуватив Мелоні в поширенні неправди про зустрічі щодо України – медіа

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні в тому, що вона поширює неправду про зустрічі, які стосуються України.

Про це пишуть OE24 та Kleine Zeitung, які посилаються на німецьке агентство dpa.

Критика Макрона стосувалася заяв Мелоні щодо її відсутності на нещодавніх зустрічах лідерів держав із президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді вона сказала, що на цих зустрічах, мовляв, обговорюють європейський військовий контингент для України після припинення вогню, але Італія не має наміру надсилати свої війська.

«Для нас не було сенсу брати участь у форматах, які переслідують цілі, з якими ми, як заявляли раніше, не погоджуємося», — сказала італійська прем’єрка.

Однак, за словами Макрона, на цих зустрічах ішлося не про відправлення військ, а про те, як досягти припинення вогню та тривалого миру в Україні. Він закликав Мелоні відповідально поводитися з інформацією.

«Вже достатньо дезінформації з боку росіян», — додав французький президент.

Нагадаємо, напередодні, на тлі переговорів України та росії в Стамбулі, Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом. Мелоні з ними не було.

Також вона була відсутня тиждень тому, коли лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі прибули з візитом до Києва, а потім теж спільно з українським президентом телефонували Трампу. // hromadske