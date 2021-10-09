До фінансування «Слуги народу» є питання: знайдено фейкових спонсорів-«мільйонерів»

Журналісти проаналізували звіт партії «Слуга народу» за третій квартал 2020 року і знайшли в ньому фейкових донорів.

Про це йдеться в новому розслідуванні проекту BihusInfo.

Журналісти в рамках розслідування вирішили особисто поспілкуватися зі спонсорами партії «Слуга народу», які перерахували політсилі сотні тисяч гривень.

Один з донорів проживає в Києві — 29-річний Ігор Купрієць, які нібито перерахував «Слузі народу» 995 тисяч гривень. Однак батьки заявили, що Ігор працює звичайним менеджером і таких грошей у нього бути не може.

Ще п’ять мільйонерів-донорів проживають в Корчуватому. Подружжя пенсіонерів перевели на рахунки партії 400 тисяч гривень, але жінка Марія Йосипівна розповіла, що її пенсія становить 2200 гривень, і подібні суми вони не могли жертвувати політсилі.

Ще одного донора, який перерахував «Слузі народу» мільйон гривень, відшукали в Нетішині Житомирської області. Віталій Володимирович у 2020 році балотувався від «Європейської солідарності» і запевняє, що ніяких грошей не жертвував.

61-річна бухгалтер з Нетішина Галина зізналася, що перевела «Слузі народу» 1,5 млн гривень, однак відмовилася розповісти, звідки у неї така сума грошей.

Ще один донор партії, який перерахував «Слузі народу» 1,8 млн гривень, працює продавцем риби на ринку. Віктор Михайлович також не зміг пояснити журналістам, чи була подібна транзакція.

У звіті «Слуги народу» за третій квартал 2020 року йдеться, що політичну партію профінансувало 578 фізичних осіб та компаній. Це майже в шість разів більше, ніж загальне число донорів партії за весь 2019 рік.

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