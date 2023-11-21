До Києва прибув міністр оборони Німеччини

Рано вранці у вівторок до Києва прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Про це повідомляє Deutsche Welle (DW).

У міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України з боку Берліна. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умєровим, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Крім політичних переговорів до програми візиту включено покладання вінків на Майдан Незалежності, де десять років тому почалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру, повідомляє DW.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус був із візитом у Києві в лютому. // Інтерфакс-Україна