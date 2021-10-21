Допа, Гепа, Терехов… В Харькове – «ЗЛО»? (фото)

Временный мэр Харькова Игорь Терехов оконфузился с предвыборным лозунгом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.

Для предвыборной кампании он выбрал лозунг “Захищай Люби Обирай”, который имеет аббревиатуру «ЗЛО».

Соответствующее фото он опубликовал у себя в Facebook.

Конфуз уже заметили пользователи соцсетей, но сам Терехов ситуацию не комментирует.

31 октября харьковчане будут избирать нового мэра Харькова. Предположительно, выборы состоятся в два тура, где вероятными соперниками станут Игорь Терехов и Михаил Добкин.