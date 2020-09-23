«Допа» со «скучным лицом» решил подсидеть в Харькове «Гепу»? (легендарное видео 18+)

Бывший градоначальник решил снова попытать счастья в Харькове

Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, заявив, что передумал бороться за кресло киевского градоначальника.

Об этом политик заявил на своем Telegram-канале.

«Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает», — заявил он.

В то же время Добкин написал, что не хочет рассказывать о мотивах и причинах этого решения.

«Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков», — отметил он.

В свою очередь, глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что окончательное решение по списку кандидатов будет принято на заседании ТИК в пятницу, 25 сентября.

Мэр Харькова записывает рекламный видеоролик для выборов

(Осторожно! Нецензурная брань «элиты»)

Напомним, ранее сегодня стало известно, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули в кандидаты на пост харьковского городского головы, несмотря на то, что сам он сейчас лечится от коронавируса в Германии. // Сегодня