«Допа» со «скучным лицом» решил подсидеть в Харькове «Гепу»? (легендарное видео 18+)

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Бывший градоначальник решил снова попытать счастья в Харькове
Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, заявив, что передумал бороться за кресло киевского градоначальника.
Об этом политик заявил на своем Telegram-канале.
«Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает», — заявил он.
В то же время Добкин написал, что не хочет рассказывать о мотивах и причинах этого решения.
«Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков», — отметил он.
В свою очередь, глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что окончательное решение по списку кандидатов будет принято на заседании ТИК в пятницу, 25 сентября.
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(Осторожно! Нецензурная брань «элиты»)
Напомним, ранее сегодня стало известно, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули в кандидаты на пост харьковского городского головы, несмотря на то, что сам он сейчас лечится от коронавируса в Германии. // СегодняTweet