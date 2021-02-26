Президент США: Крим – це Україна, ми будемо разом протистояти агресії Росії

Президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим Росією і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

Джерело: заява Джо Байдена, сайт Білого дому

Дослівно: «Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють один з одним, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вона вторглася до Криму.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників, і партнерів, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна.

Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії».

Деталі: Крім того, в заяві Байдена відзначається, що США продовжать працювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання і агресію в Україні.

Також він згадав Революцію Гідності, заявивши, що в США продовжать шанувати «мужність і надію революції, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни».

В кінці він зазначив, що США «як і раніше вірять у обіцянки України», і підтримують всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни.

Українська правда