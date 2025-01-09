Очільник Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні майже на $500 млн.

У пакет входять додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та інше обладнання для підтримки українських F-16.

Під час промови на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині відбулося на авіабазі ВПС США у Німеччині, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від Штатів на близько 500 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

За словами Остіна, пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, зокрема боєприпасів класу “повітря-земля” та інше обладнання для підтримки українських F-16.

Він додав, що на “Рамштайні”, сповнений “рішучості зробити все можливе”, щоб допомогти Україні жити у свободі та безпеці – і створити більш справедливий і гідний світ.

“Ось основна істина: боротьба України має значення для всіх нас. Як я сказав тут, у Рамштайні, під час нашої першої зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна «це виклик для звільнення людей всюди». І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну для самооборони”, – сказав Остін.

Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону. // LB.ua