Два міністри Кабміну Шмигаля подали у відставку
Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.
Джерела: співрозмовники УП у парламенті, прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у коментарі УП
Деталі: Те, що заяви вже надійшли до Ради «Українській правді» підтвердили у парламенті. Зокрема, про це повідомила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній.
Разом із Петрашком заяву написала і його заступниця – Світлана Панаіотіді.
Як раніше повідомляла УП, питання щодо відставки Степанова і Криклія на Банковій почали порушувати ще минулої осені. Ймовірними кандидатами на їх заміну називали заступника Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка у відповідне міністерство та Олександра Кубракова, що нині очолює «Укравтодор» у Мінінфраструктури.
Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.
Криклій же прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року. // Українська правда