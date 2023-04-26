Ексміністра Павла Рябікіна призначено послом України в Китаї

Рябкін у 2000-х уже мав дипломатичний досвід – він був послом у Данії.

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра стратегічної промисловості Павла Рябкіна послом України в Китаї.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Він зʼявився через декілька годин після телефонної розмови Зеленського із лідером Китаю Сі.

57-річний Павло Борисович Рябкін з листопада 2021 до березня 2023 року очолював міністерство стратегічної промисловості. 20.03 Верховна Рада проголосувала за відставку Рябікіна та ще двох міністрів – Михайла Федорова (перепризначений віцепремʼєром) та Сергія Шкарлета (замість нього Міносвіти очолив Оксен Лісовий).

Джерела LB.ua називали Рябікіна кандидатом на посаду посла України в Китаї, одна станом на середину березня обізнані з ситуацією люди говорили, що президент кандидатуру ще не затвердив.

“В Офісі є кілька сценаріїв щодо того, як може себе повести Китай. Там чекають на те, яку лінію поведінки обере Пекін і якими будуть подальші переговори з китайською стороною”, – повідомили джерела LB.ua, наближені до Банкової.

Рябкін, крім депутатського та міністерського досвіду, мав і дипломатичний – був послом у Данії.

Політична карʼєра Рябкіна почалася в 2000 – він переміг за мажоритарним округом у Миколаївській області і став народним депутатом. У 2004 був довіреною особою кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка окрузі № 132.

З березня 2005 року був членом ради “Наша Україна”. З березня 2005 по серпень 2006 року працював заступником міністра транспорту і зв’язку України. З липня 2009 по квітень 2010 року був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія. Пізніше Павло Рябікін очолив Миколаївську обласний осередок партії “УДАР”.

На момент обрання народним депутатом Павло Рябікін був заступником директора – начальником порту ТОВ Рекреаційно-оздоровчий центр “Зелений порт”.

На парламентських виборах 2012 року став народним депутатом від партії “УДАР” (№28 у виборчому списку).

22 липня 2014 – 15 вересень 2015 – заступник голови Київської міської державної адміністрації.

15 вересня 2015 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого заступника Павла Рябікіна.

1 березня 2017 року Кабінет міністрів України призначив Павла Рябікіна главою Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів погодив призначення гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна главою Держмитній служби. 18 листопада 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна главою Державної митної служби.

У 2021 став міністром стратегічної промисловості.

Посла України в Китаї не було з 2021 року. 15 лютого 2021 український посол Сергій Камишев помер у Пекіні. Під час сьогоднішньої розмови з Сі Зеленський сказав, що покладає на цю бесіду та призначення посла в Китаї надії в розвитку відносин. // LB.ua