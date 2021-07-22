Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка стала ведучою програми «Велика деолігархізація» на телеканалі «Україна» Ріната Ахметова, відмовилася називати його олігархом.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

“Я чула багато закидів через те, що “Велика деолігархізація” виходить саме на каналі олігарха, який не визначений як олігарх”, – наголосила Мендель.

На запитання журналістки, чт Рінат Ахметов олігарх чи ні, Мендель відповіла: “Залишмо це питання юристам”.

“Юридичні аспекти закону щодо деолігархізації я залишу фахівцям. Не маю жодного впливу на процес визначення того, хто є олігархом. Звісно, я читала загальні концепти, однак не беру участі в їх розробці”, – сказала експрессекретарка Зеленського.

“А чому ні?”, – уточнила журналістка.

“Це точно людина, яка має великий фінансовий вплив, і яка просуває власні інтереси в Україні”, – Мендель.

“У книжці ви розповідаєте, що деолігархізація Ахметова закінчилася 2016 року за Порошенка. Тому дивно, що зараз ви його не можете назвати олігархом”, – зазначила журналістка.

“Я просто не хочу нести юридичну відповідальність за це”, – Мендель.

“Але в нас ще не ухвалений закон”, – журналістка.

“Юридичні аспекти я б залишила поза нашою розмовою”, – заявила експрессекретарка Зеленського.

На запитання, чи не вважає, що вона завдає іміджевої шкоди президенту, Мендель заявила. що офіційно не займає жодної посади в Офісі президента.