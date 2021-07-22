- Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що Кирило Тимошенко заброняв пресслужбі Офісу президента перші дев’ять місяців роботи говорити про Крим.
ЕксЗепрессекретарка, яка влаштувалася на канал Ахметова, не захотіла називати його олігархом
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка стала ведучою програми «Велика деолігархізація» на телеканалі «Україна» Ріната Ахметова, відмовилася називати його олігархом.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.
“Я чула багато закидів через те, що “Велика деолігархізація” виходить саме на каналі олігарха, який не визначений як олігарх”, – наголосила Мендель.
На запитання журналістки, чт Рінат Ахметов олігарх чи ні, Мендель відповіла: “Залишмо це питання юристам”.
“Юридичні аспекти закону щодо деолігархізації я залишу фахівцям. Не маю жодного впливу на процес визначення того, хто є олігархом. Звісно, я читала загальні концепти, однак не беру участі в їх розробці”, – сказала експрессекретарка Зеленського.
“А чому ні?”, – уточнила журналістка.
“Це точно людина, яка має великий фінансовий вплив, і яка просуває власні інтереси в Україні”, – Мендель.
“У книжці ви розповідаєте, що деолігархізація Ахметова закінчилася 2016 року за Порошенка. Тому дивно, що зараз ви його не можете назвати олігархом”, – зазначила журналістка.
“Я просто не хочу нести юридичну відповідальність за це”, – Мендель.
“Але в нас ще не ухвалений закон”, – журналістка.
“Юридичні аспекти я б залишила поза нашою розмовою”, – заявила експрессекретарка Зеленського.
На запитання, чи не вважає, що вона завдає іміджевої шкоди президенту, Мендель заявила. що офіційно не займає жодної посади в Офісі президента.