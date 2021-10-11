Евросоюз расширил санкции против России из-за Крыма: кто вошел в список
Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.
Сообщается, что Совет Европы решил ввести санкции еще против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В список вошли сотрудники правоохранительных органов — судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.
«Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», — говорится в сообщении.
Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.
Кто вошел в санкционный список
Согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, в санкционный список вошли:
- Михаил Белоусов — судья Киевского районного суда Симферополя;
- Андрей Долгополов — председатель Киевского районного суда Симферополя;
- Евгений Колпиков — прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону;
- Магомед Магомедов — следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе;
- Леонид Михайлюк — глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе;
- Виктор Можелянский — замглавы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя;
- Галина Редько — судья «Верховного суда Республики Крым»;
- Владимир Тереньтев — начальник Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.