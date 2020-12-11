Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за Крыма
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.
Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк.
Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.
Напомним, в ноябре сообщалось, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.
Отметим, что персональные санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.
Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. // РБК-УкраинаTweet