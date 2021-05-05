Глава погранслужбы посоветовал не обращать внимания на заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины

Беларусь не смогла предоставить ни одного доказательства.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг заявления Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания.

В интервью «РБК-Украина» он сказал, что Лукашенко минимум трижды за последние два года говорил, будто в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.

«В одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави — главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимания», — сказал Дейнеко.

Он добавил, что охрана границы с Беларусью усилена, но угроз сейчас там нет.

Напомним, что в 2019 году Лукашенко говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия.

Позже он называл Украину «форпостом политических провокаций», а также заявлял о задержании группы террористов, якобы «тоннами ввозившей оружие» в Беларусь через Украину. // LB.ua