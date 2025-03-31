«Грейтамериканець» Трамп найбільше боїться посваритися з Путіним – The Times

Колумніст видання вважає, що Трамп дуже цінує стосунки з Путіним.

Нарешті, в мозок Дональда Трампа, можливо, проникла думка, що Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни проти України — або принаймні доти, доки не будуть досягнуті всі його початкові цілі. Це усвідомлення може пояснити ще більш здирницькі вимоги, які Трамп висунув минулого тижня до України в рамках так званого мирного процесу — передати контроль над її природними ресурсами США.

Найменше Трамп хоче посваритися з Путіним, яким він глибоко захоплюється (не в останню чергу за те, що він найбагатша людина в Росії). Тому для нього важливо мати можливість звинуватити президента Зеленського, якщо угода не буде укладена.

Неприйнятна “пропозиція” щодо корисних копалин — є одним зі способів забезпечити, щоб у разі невдачі можна було покласти відповідальність на Україну, а не на Росію чи, не дай Боже, на самого Трампа, вважає Домінік Лоусон, колумніст газети The Times.

Колумніст також додає, що популярність Путіна вдома завжди зростала завдяки війні. І тому війна стала для нього політичною необхідністю — природним станом речей — і для мільйонів його співвітчизників. // Дзеркало тижня