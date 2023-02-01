Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень – частина з них стосується Держмитслужби.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабінетом Міністрів України звільнено:

– Сотника Юрія Петровича з посади першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України;

– Щуцького Олександра Геннадійовича з посади першого заступника Голови Державної митної служби України;

– Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відсторонено від виконання повноважень за посадою та порушено дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Руслана Анатолійовича.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків:

– Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича;

– Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Шевченко Ольгу Петрівну. // УНН