Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Кличко: Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни – програє демократія

Сьогодні, 13 лютого, народні депутати України заблокували трибуну Верховної Ради через санкції РНБО, запроваджені проти лідера «ЄС» Петра Порошенка. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту.

На рішення РНБО та події у Раді відреагував мер Києва Віталій Кличко, заявивши про загрозу демократії України.