Командующий ВВС Украины рассказал, что он не раз предлагал модернизировать технику, однако руководство страны не прислушивалось
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов рассказал, что он не раз предлагал модернизировать технику, однако руководство страны не прислушивалось.
Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» Савика Шустера.
Ему накануне объявили подозрение в халатности из-за катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом. По словам следователей, цепочка халатности была систематической и привела к гибели 26 человек во время учебного полета курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
«Я хочу сказать, что неоднократно высказывал предложения по модернизации, состоянию техники. И если бы руководство на уровне руководства государства прислушалось бы – о морально устаревшей технике и приобретении современной, может, и не было бы такого результата. На боевых генералов с проукраинской позицией идет давление. Особенно на тех, которые с первых минут, с первых часов участвовали в антитеррористической операции», – заявил Дроздов.
По словам генерала, его сначала якобы хотели унизить сыном, «а он не мажор, как был представлен некоторыми средствами массовой информации».
«Он, как и все курсанты Харьковского национального университета воздушных сил, учится и летает на тех же самолетах, на которых летают все. Накануне этой страшной катастрофы в составе экипажа и на том же самолете он выполнял полеты», — заверил Дроздов.
Напомним, Государственное бюро расследований по делу авиакатастрофы Ан-26 вручило три подозрения. В халатности, кроме командующего Воздушными сиамил ВСУ, подозревают командира воинской части и руководителя полетов Чугуевского аэродрома.