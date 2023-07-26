Комітет інформаційної політики, всупереч думці Зеленського, не підтримав відставку міністра культури Ткаченка

У комітеті зазначили, що питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це йдеться на сторінці Комітету.

“Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.

Нагадаємо, 21 липня у Раді зареєстрували заяву про відставку Олександра Ткаченка. Вона буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Ввечері 20 липня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко приніс голові уряду Денису Шмигалю заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський попросив главу уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні.

Раніше стало відомо, що Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова.

Розглянути питання відставки міністра Ткаченка декілька разів просили в петиціях. Шмигаль тоді сказав, що встановити факти та обставити для звільнення міністра культури неможливо. // LB.ua