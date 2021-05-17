Комитет Рады не поддержал увольнение главы Минздрава по представлению Шмыгаля

В вопросе увольнения Максима Степанова — министра здравоохранения — профильный комитет Верховной рады не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он рекомендовал вынести этот вопрос на усмотрение парламента.

Соответствующее решение принято на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

В частности, по увольнению Степанова семеро членов комитета проголосовали «за», семеро воздержались и один проголосовал «против». «Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова», — отметил глава комитета Михаил Радуцкий. Решение вынести увольнение Степанова на усмотрение сессионного зала поддержали 13 челнов комитета.