Комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Сейчас Шкарлет временно исполняет обязанности главы Минобразования.

Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, нардеп Наталья Пипа на странице в Facebook.

По ее словам, профильный комитет рекомендовал Верховной раде завтра определиться, поддерживать ли кандидатуру Шкарлета, или нет.

«Комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования», — написала нардеп.

Она также опубликовала результаты сегодняшнего голосования профильного комитета. Так, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета. // РБК-Украина