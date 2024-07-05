Київрада визначила ще 53 обʼєкти, які демонтують в рамках декомунізації

Київрада визначила ще 53 пам’ятники та знаки, які усунуть з публічного простору міста через відображення радянських та російських пропагандистських наративів.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко:

“У зв’язку з численними воєнними злочинами окупантів, здійснених під час нинішнього етапу російсько-української війни, в українському суспільстві справедливо загострилось сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, що стосуються російської історії та культури. У такий складний час ми маємо прибирати з публічного простору об’єкти, що нагадують про СРСР, РФ”.

Серед них:

пам’ятник “Радянський танк” на просп. Берестейському, 52/2;

чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл;

барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро “Театральна”;

три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

Крім цього, КМДА планує замінити текст з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни на пам’ятнику радянським льотчикам на вул. Лісова, 56.

“Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про “Велику Вітчизняну війну” замінити на “Другу світову війну”, цифри “1941-1945” – на “1939-1945”, формулювання “німецько-фашистські загарбники” змінити на “нацистські загарбники”. Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку”, – йдеться в повідомленні КМДА. // УП