Румунія спростувала слова путіна про “територіальні претензії” до України

Румунія спростувала заяву російського диктатора володимира путіна про те, що країна нібито має територіальні претензії до України.

Про це пише УНН із посиланням на сайт МЗС Румунії.

“Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом російської федерації у промові з нагоди дня національної єдності, які неправдиво навіюють думку про територіальні претензії Румунії до України”, – ідеться у повідомленні

МЗС Румунію засудило росію за її загарбницьку війну і підтвердило підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонах.

президент рф володимир путін звинуватив Польщу, Румунію та Угорщину у прагненні “повернути території України, які після Другої світової війни відібрав у них Сталін”.

16 жовтня Румунія заявила, що виділить 400 тисяч доларів на оборону України за програмою НАТО.