Новим начальником поліції Києва призначено Дмитра Шумейка

Сьогодні, 28 липня, голова Національної поліції Іван Вигівський представив полковника поліції Дмитра Шумейка – начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

Голова Національної поліції України наголосив на посиленій увазі до забезпечення правопорядку у місті, особливо в умовах воєнного стану.

«Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані».

Іван Вигівський підкреслив необхідність взаємодії з усіма підрозділами сил безпеки і оборони України, важливість профілактики злочинів та миттєвого реагування на звернення громадян.

На заході були присутні начальник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області Артем Бондаренко, в. о. керівника Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко, Голова Апеляційного суду міста Києва Ярослав Головачов, начальник Головного управління ДСНС України у м. Києві Сергій Кривошликов.

У свою чергу Дмитро Шумейко висловив подяку Міністру МВС Ігорю Клименко та Голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.

«Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані».

Відділ комунікації поліції Києва