Союзники України занепокоєні владою Єрмака — Bloomberg

Андрій Єрмак набув надмірного впливу в Офісі президента, а низка урядових відставок, пов’язаних з ним, викликає занепокоєння в західних столицях.

Оскільки російський наступ триває вже третій рік, деякі міжнародні прихильники України дедалі більше стурбовані тим, наскільки багато рішень приймає Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, який став єдиною людиною президента, який має прямий вплив на все — від зовнішньої політики до військового планування.

Занепокоєння щодо Єрмака з’являється у небезпечний для Зеленського момент. Адже Україна намагається відбити новий російський наступ і готується до наступної зими зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою, тоді як вибори в США і можливість повернення Дональда Трампа в Білий дім ставлять питання про те, як довго Київ зможе розраховувати на підтримку своїх союзників, зазначає Дарина Краснолуцька, журналіст Bloomberg.

Президент негативно відреагував на критику щодо того, що призначення Єрмака призвело до концентрації влади в обмеженому колі осіб, стверджуючи, що ця критика співпадає з дезінформаційною кампанією, яку веде Кремль.

“Він робить те, що я йому кажу, і виконує завдання”, — повідомив Зеленський.

Захоплення влади Єрмаком супроводжувалося відстороненням багатьох високопоставлених осіб, таких як спікер парламенту, керівник центрального банку та його попередник на посаді керівника Офісу президента, причому часто ці відсторонення були ініційовані самим Єрмаком.

Краснолуцька зазначає, що подальші кадрові перестановки очікуються незабаром. Минулого місяця український лідер підтвердив, що розглядає можливість оновлення кабінету міністрів, хоча й відмовився коментувати поширені припущення, що він може замінити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

“Голова президентської адміністрації неформально завжди мав велику владу в Україні”, — сказала Оксана Шевель, доцент політології Університету Тафтса поблизу Бостона, яка додала, що недовіра до Єрмака серед української громадськості може обмежити можливості помічника президента в майбутньому.

Кадрові перестановки, які приписують Єрмаку, викликають занепокоєння через можливе подальше посилення контролю Зеленського та його найближчого оточення, що може негативно вплинути на реалізацію необхідних реформ. Люди, знайомі з оцінками в західних столицях, вважають, що це може завадити заходам у боротьбі з корупцією та зміцненню верховенства права.

Але мандат Єрмака ширший, ніж у будь-якого з його попередників. Він відігравав центральну роль у прийнятті всіх ключових рішень у воєнний час: заміна генерала Залужного, постачання зброї, переговори про гарантії безпеки, нагляд за обміном полоненими й залучення глобального Півдня на бік Києва на саміті у Швейцарії.

Деякі посадовці порівнюють його роль з головним виконавчим директором, а Зеленського — з головою правління.

У травні Єрмак зіграв важливу роль у відставці міністра інфраструктури Олександра Кубракова, чиновника, який колись мав прямий зв’язок із Зеленським і був близьким до адміністрації Байдена, кажуть люди, знайомі з процесом відставки.

Офіс президента не зміг адекватно пояснити звільнення Кубракова серед інших кадрових змін, що змусило іноземні уряди роздумувати над цим кроком, кажуть співрозмовники.

Дипломатичні зусилля у Швейцарії, де Єрмак мав таку важливу місію, також пішли не за планом. Наприкінці дводенного Саміту миру в Люцерні Україна не змогла схилити на свій бік ключові країни-учасниці, зокрема Індію, Індонезію, Південну Африку та Саудівську Аравію.

“Тим не менш, люди, знайомі з цими відносинами кажуть, що Зеленський терпів іноді жорсткі методи Єрмака, тому що він розглядає його як фахівця з розв’язання проблем, який пропонує швидкі, прості рішення, не обтяжуючи при цьому президента. Довіра Зеленського до Єрмака була на рівні довіри до його дружини Олени Зеленської. Вони додають, що Єрмак навіть приєднувався до подружжя під час закордонних відпусток до війни”, — пише журналіст.

У квітні голова ОП потрапив у перелік сотні найвпливовіших лідерів світу за версією журналу Time, оминувши й свого прямого керівника.

Крім того, Зеленський в інтерв’ю Bloomberg розповів, що “ті, хто намагається критикувати очільника Офісу президента за його вплив, насправді хочуть атакувати самого гаранта”, захищаючи Єрмака від критики. Він додав, що поважає Єрмака “за результат”. // Дзеркало тижня