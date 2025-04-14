Мадяр: Майже 60% угорців підтримують вступ України в ЄС

Результати цього голосування стануть “наріжним каменем” політики партії “Тиса”, обіцяє угорський опозиціонер.

В Угорщині відбулося альтернативне опитування “Голос нації”, зокрема й щодо вступу України в Євросоюз, під час якого такий крок підтримали 58,18% респондентів, повідомив лідер опозиційної угорської партії “Тиса” Петер Мадяр, інформує KarpatHir. Участь в опитуванні взяли понад 1,1 млн людей, а анкета складалася з 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики.

За словами Мадяра, у разі перемоги на виборах результати цього опитування будуть “наріжним каменем” політики партії “Тиса”.

Голосування тривало з 15 березня по 5 квітня у 3155 населених пунктах Угорщини. У ньому взяли участь 1 137 266 респондентів віком від 18 років. До слова, про його початок опозиціонери оголосили після того, як чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу. Їх і угорська опозиція, і громадянське суспільство критикують та називають засобом пропаганди.

Раніше Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах у 2026-му ініціює референдум щодо підтримки членства України в ЄС. Також він пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування, щоб стимулювати відновлення національної економіки. // Дзеркало тижня