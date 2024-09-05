Главу МЗС Дмитра Кулебу відправили у відставку

Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади голови Міністерства закордонних справ. Таке рішення підтримали 240 депутатів.

Водночас представники «слуг» не розповіли ЗМІ, чому вирішили звільнити Кулебу. Вони також не уточнили його майбутню зайнятість.

Дмитро Кулеба став головою МЗС у березні 2020 року. У серпні 2019-го, коли Верховна Рада IX скликання затвердила новий склад Кабміну, Кулеба обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Напередодні парламент звільнив очільників трьох міністерств – Мін’юсту, Мінстратегпрому та Міндовкілля, а також віце-прем’єрку з питань європейської та євроатлантичної реінтеграції Ольгу Стефанішину Рада 4 вересня також мала голосувати за відставку очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу, якого на цій посаді, як і повідомляло ZN.UA, замінить Андрій Сибіга. Однак заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко перед голосуванням оголосив перерву і зупинив розгляд питання. Парламентар з «Голосу» Ярослав Железняк зазначив, що «слуги народу» побоялися не назбирати голосів за відставку глави МЗС. // Дзеркало тижня