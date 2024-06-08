Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України
Українська та французька делегації провели переговори про відбудову України
Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Про це сказав Еммануель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.
«Підписана угода про фонд 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам», – сказав президент Франції.Tweet