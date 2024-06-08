Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

Українська та французька делегації провели переговори про відбудову України

Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Про це сказав Еммануель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та «вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати» цей процес.

«Підписана угода про фонд 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам», – сказав президент Франції.