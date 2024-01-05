Міністр закордонних справ Китаю заявив про готовність його країни будувати стабільні відносини з США на основі взаємної поваги

Пекін сподівається, що Штати “пом’якшать” свою позицію.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив у п’ятницю, 5 січня, що найбільш нагальним завданням китайсько-американських відносин є встановлення правильного взаєморозуміння, а співпраця між двома сторонами “є не опцією, а імперативом”. Про це повідомляє Reuters.

Співпраця є найбільш правильним вибором для Китаю і США, щоб знайти спільну мову, сказав Ван у програмній промові на заході з нагоди 45-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

“Можна сказати, що китайсько-американська співпраця – це вже не опція для двох країн і навіть для світу, а імператив, на який необхідно серйозно звернути увагу”, – додав він.

За його словами, Китай сподівається, що США пом’якшать свою позицію і “в дусі рівності та інклюзивності” поважатимуть вибір, зроблений китайським народом, а також шлях розвитку Пекіна, в тому числі при захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності.

“Ми готові взяти на себе зобов’язання будувати стабільні, здорові і стійкі китайсько-американські відносини на основі взаємної поваги”, – наголосив Ван.

Він також сказав, що розвиток і відродження Китаю має “сильний ендогенний імпульс” і, за його словами, це означає, що Пекін візьме на себе більшу відповідальність за мир і розвиток у світі.

“Ми не маємо наміру нікого замінювати, переважати над кимось і не маємо наміру прагнути до гегемонії”, – додав він.

Хоча обидві країни побудовані на різних засадах, ці відмінності не повинні призводити до конфронтації, а “великий кийок санкцій” не повинен використовуватися на кожному кроці для демонстрації влади або гегемонії, додав китайський міністр.

За його словами, обидві сторони повинні продовжувати повною мірою використовувати механізми у сфері закордонних справ, економіки, фінансів, торгівлі, сільського господарства та інших сферах, щоб усунути перешкоди у комунікації.

США й Китай занадто великі й важливі для всього світу, тому конфлікт між ними не може бути справою лише Вашингтона та Пекіна. За самітом лідерів двох країн у Сан-Франциско у листопаді минулого року уважно стежили в усіх столицях світу. Які висновки можна зробити після нього і яким є його значення для України пояснює Віктор Константинов у статті “Зустріч Байдена та Сі: короткий перепочинок перед неминучою бурею”. // Дзеркало тижня