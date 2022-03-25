МЗС: дії Угорщини дають Росії більше простору для наступу та вбивств

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на незмінну позицію Угорщини, яка не підтримує енергетичні санкції проти РФ, закликом переглянути свою позицію заради миру.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє «Європейська правда».

Ніколенко відреагував на свіжу заяву глави МЗС Угорщини про те, що Угорщина не дозволить поставки зброї для України через свою територію та і надалі не підтримує розширення санкцій на енергопостачання з Росії.

«Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі», — заявив Ніколенко.

Він зазначив, що зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство.

«Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу.

Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ — це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств», — сказав речник міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС у четвер оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Зокрема, Зеленський звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.