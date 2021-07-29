Що відомо про генералів, які посіли ключові посади в силовому блоці

Непублічні люди з бойовим досвідом і глибокими знаннями – такими бачаться нові керівники СЗР і Міноборони, укази про призначення яких Зеленський щойно підписав

Президент провів відразу кілька значних замін в Міністерстві оборони та СБУ. Зокрема відправив у відставку людей, що вже «зрослися» з посадами, які посідали. Так, наприклад, можна сказати про головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. А ось ще свіжі кадрові заміни:

Замість Сергія Корнійчука начальником Генштабу призначено Сергія Шапталу – генерал-майора з великим бойовим досвідом.

– генерал-майора з великим бойовим досвідом. Володимир Кравченко був звільнений з посади командувача Операцією Об’єднаних сил – на його місце призначений Олександр Павлюк. Він є також генералом з досвідом в АТО.

Він є також генералом з досвідом в АТО. Звільнено командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка – його поки що ніким не замінили;

призначений новий заступник глави Служби зовнішньої розвідки – Олег Сінайко.

Шаптала – герой оборони Дебальцева

Новий генштабу – Сергій Шаптала, генерал-майор, герой війни з Росією. У 2014 – 15 рр. Шаптала командував 128-ю гірсько-піхотною бригадою, яка тримала оборону Дебальцева. ЗСУ здобули місто ще в липні 2014. Аж до кінця року Росія і сепаратисти намагалися цей район відбити.

Причини тут були дві. Дебальцеве – великий залізничний вузол. Потяги з Донецька до Луганська можуть йти лише через Дебальцеве.

Також район Дебальцеве розсікав окуповані території на дві частини – Горлівка та Єнакієве з одного боку, Артемівськ – з іншого. Саме тому в районі Дебальцева відбувалися запеклі бої.

Навіть після підписання других Мінських угод, які передбачали припинення вогню й відведення військ та важкої техніки, в так званому «ДНР» заявили, що військові дії в районі Дебальцевого будуть продовжені.

Росія розгорнула в даному районі вісім батальйонно-тактичних груп. Місто постійно перебувало під обстрілами, внаслідок яких значна частина будівель була зруйнована. До того ж, були перебиті всі три нитки водопроводу, що вели в Дебальцеве, тож місто залишилося без води.

Перевага позиції Дебальцева оберталася проблемою: українська група військ ризикувала потрапити в оточення, залишаючись затиснутою між Горлівкою та Артемівськом. 3 лютого 2015 спікер РНБО України Андрій Лисенко так описував сили противника в районі Дебальцевого:

«Там тільки танків було більше трьох десятків, близько 80 бронемашин, велика кількість артилерії, як ствольної, так і пересувної – САУ».

За словами радника президента Порошенка Юрія Бірюкова, українському угрупованню в 2,5 тис. осіб протистояло 15-17 тис. складу ЗС РФ і сепаратистів.

Шаптала, тоді він був полковником, перебував у самому центрі подій. 128 бригада вийшла з Дебальцевого останньою. Оскільки колони військовослужбовців ЗСУ, незважаючи на перемир’я, потрапляли під обстріл, виходячи з міста, був організований помилковий маршрут відходу. Шаптала фактично керував операцією, після того як командування «сектору «С» залишило позиції. Саме за свої дії в Дебальцевському котлі він отримав звання Героя України.