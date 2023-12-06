Агенти ФБР прибули на Кіпр для розслідування обходу санкцій російськими олігархами

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, яким доручено розслідування порушень санкцій, прибули на Кіпр. Глобальні репресії проти російських олігархів та мережі посібників, які допомогли приховати їхнє багатство, посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Команда з 24 осіб розпочне “допомогу кіпрській поліції” відразу ж після прибуття на острів у східному Середземномор’ї.

Офіційний представник уряду Янніс Антоніу сказав, що як тільки будуть вирішені проблеми з допуском до секретної інформації, агенти відразу ж візьмуться за справу. “Ідея полягає в тому, щоб вони якнайшвидше почали надавати допомогу кіпрським інспекторам. Вони мають ноу-хау”.

Кіпрське досьє

Американські слідчі ставлять питання, як місцеві юристи та бухгалтери допомогли захистити пов’язаних з Кремлем бізнесменів від каральних заходів ЄС після вторгнення Москви до України. Приводом стала публікація минулого місяця “Cyprus Confidential“, розслідування Guardian та міжнародних партнерів з журналістики.

Передбачається, що кіпрська влада, швидше за все, звернеться по особливу допомогу у справі Олексія Мордашова, російського сталеливарного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався передати частку в акціях туристичної компанії TU I вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів у день, коли він потрапив під санкції.

Угода була розкрита в результаті найбільшого за всю історію витоку фінансових даних на Кіпрі з 3,6 млн файлів з архівів ключових постачальників офшорних послуг на острові. Витік даних за два десятиліття пролив світло на транзакції, які мали місце протягом тижнів та місяців після введення санкцій проти Росії та її олігархів після вторгнення в Україну.

Було встановлено, що бухгалтерська фірма PwC Cyprus, серед клієнтів якої був Мордашов, допомагала магнату у переміщенні активів у день, коли його ім’я було включено до списку санкцій ЄС. “Це серйозний випадок, і нам потрібно розібратися в ньому, – сказав Антоніу. – Кіпрська влада розслідує цю справу з травня, але є питання, на які необхідно відповісти”.

До складу нової американської команди входять експерти з Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (finCEN), яка спеціалізується на порушеннях санкцій та відмиванні грошей за допомогою аналізу банківських транзакцій.

Прибуття агентів відбулося менш ніж через вісім місяців після того, як країна-член ЄС постраждала від санкцій США та Великобританії, введених щодо низки фізичних та юридичних осіб за дозвіл транзакцій бізнесменам, які пізніше зазнали санкцій за отримання прибутку та підтримку режиму Путіна.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, який обійняв посаду всього місяць тому, неодноразово заявляв про “нульову терпимість” до порушень санкцій.