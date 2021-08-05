З 5 серпня в Україні змінюються правила перетину кордону

З 5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону та проходження через контрольні пункти на окупованому Донбасі і через адмінмежу з Кримом. Нові правила пов’язані із карантином.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Іноземцям та особами без громадянства як і раніше під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тестування на COVID-19 (за 72 години до в’їзду), або документ про повну вакцинацію від COVID-19.

За рішенням Уряду, ті, хто в’їжджають до України, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України так і іноземців.

Хто не підпадає під ізоляцію:

особи, які не досягли 18 років;

громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;

члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;

працівники диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО;

учасники зовнішнього незалежного оцінювання; здобувачі освіти, які навчаються в Україні, а також батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, і т.д.;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

громадяни України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної ВООЗ до переліку дозволених для використання в екстрених ситуаціях.

В’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу “Вдома” забороняється. Якщо неможливо встановлення такого мобільного додатка, то у в’їзді буде відмовлено.

Самоізоляція передбачена і для тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій та Криму.

Самоізоляція не стосується:

осіб, які не досягли 18 років;

працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

осіб, які мають намір вступити до закладів освіти;

здобувачів освіти;

одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників;

громадян України, які хочуть вакцинуватися від COVID-19 на території України;

осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19.

Самоізоляція не застосовується або припиняється в разі одержання негативного тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину кордону. Дана норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їхній території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

Для тих, хто прибуває з окупованих територій, самоізоляція не застосовується в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту.

Строк самоізоляції – 10 днів для осіб та розпочинається через 72 години з моменту перетину кордону.

Для тих, хто прибув з Росії та Індії, строк самоізоляції становить 14 днів та розпочинається з моменту перетину державного кордону.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19. // Букви