МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

У МЗС України висловили жаль у зв’язку з тим, що Папа Римський Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише “Євопейська правда”.

Ніколенко навів цитату, яка викликала критику міністерства, з виступу Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами”.

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.

Ніколенко зазначив, що “саме такою імперіалістичною пропагандою, “духовними скрепами” і “потребою” в порятунку “великої Матінки Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл”.

“Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва”.