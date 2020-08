В Швеции – массовые беспорядки после публичного сожжения Корана (видео)

В шведском городе Мальме всю ночь на 29 августа продолжались уличные беспорядки.

Началось все после того, как представители праворадикальной организации устроили очередную акцию с публичным сожжением Корана и опубликовали видео в социальных сетях.

В ответ около 300 человек вышли на улицы, подожгли шины, а пытавшихся навести порядок полицейских забросали камнями.

Huge fires [of tires it seems] now being set in the streets of #Malmo, #Sweden after the Quran was burnt by the «Stram kurs» group. #Rosengård pic.twitter.com/MZFO2oYwZT

— SV News (@SVNewsAlerts) August 28, 2020