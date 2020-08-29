В Швеции – массовые беспорядки после публичного сожжения Корана (видео)

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В шведском городе Мальме всю ночь на 29 августа продолжались уличные беспорядки.

Началось все после того, как представители праворадикальной организации устроили очередную акцию с публичным сожжением Корана и опубликовали видео в социальных сетях.

беспорядки

Фото svt. se

В ответ около 300 человек вышли на улицы, подожгли шины, а пытавшихся навести порядок полицейских забросали камнями.

По данным Deutsche Welle, ультраправое движение Stram Kurs пыталось повторить в Швеции выходку, которую год назад устроило в столице Дании. Тогда на Ратушной площади Копенгагена состоялось публичное сожжение Корана. Планы ультраправых и их лидера Расмуса Палудана стали известны в Швеции, и радикальному датскому политику закрыли въезд в соседнюю страну. Запрет не помог: единомышленники Палудана все-таки устроили в Мальме сожжение священной книги мусульман, а также сняли видео, как пинают ногами Коран.

Как сообщает полиция Мальме, по итогам уличных акций были арестованы около 20 особо активных участников беспорядков. Несколько автовладельцев пожаловались, что их машины были сожжены. Также известно о нескольких раненых полицейских и получивших травмы работниках спасательных служб.

Напомним, в 2019 году антимусульманские акции были устроены не только в Швеции, но еще и в Норвегии и Дании.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

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