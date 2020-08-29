В Швеции – массовые беспорядки после публичного сожжения Корана (видео)

В шведском городе Мальме всю ночь на 29 августа продолжались уличные беспорядки.

Началось все после того, как представители праворадикальной организации устроили очередную акцию с публичным сожжением Корана и опубликовали видео в социальных сетях.

В ответ около 300 человек вышли на улицы, подожгли шины, а пытавшихся навести порядок полицейских забросали камнями.

Huge fires [of tires it seems] now being set in the streets of #Malmo, #Sweden after the Quran was burnt by the «Stram kurs» group. #Rosengård pic.twitter.com/MZFO2oYwZT — SV News (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

По данным Deutsche Welle, ультраправое движение Stram Kurs пыталось повторить в Швеции выходку, которую год назад устроило в столице Дании. Тогда на Ратушной площади Копенгагена состоялось публичное сожжение Корана. Планы ультраправых и их лидера Расмуса Палудана стали известны в Швеции, и радикальному датскому политику закрыли въезд в соседнюю страну. Запрет не помог: единомышленники Палудана все-таки устроили в Мальме сожжение священной книги мусульман, а также сняли видео, как пинают ногами Коран.

Как сообщает полиция Мальме, по итогам уличных акций были арестованы около 20 особо активных участников беспорядков. Несколько автовладельцев пожаловались, что их машины были сожжены. Также известно о нескольких раненых полицейских и получивших травмы работниках спасательных служб.

Massive police presence in #Malmo, #Sweden, after “Stram kurs” a Danish group burned the Quran in public on the street causing riots. pic.twitter.com/nhZS3VNxmP

Напомним, в 2019 году антимусульманские акции были устроены не только в Швеции, но еще и в Норвегии и Дании.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»