Нардепи не «нашкребли» голосів за націоналізацію Альфа-Банку російського олігарха Фрідмана

Документ відправили на повторне друге читання.

У Верховній Раді не вистачило голосів за ухвалення в цілому законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1.

Ухвалення цього документу дозволило би націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема Альфа-Банку, власником якого є російський олігарх Михайло Фрідман. За законопроєкт проголосували 212 депутатів при 226 мінімально необхідних, тепер законопроєкт відправили на повторне друге читання, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Зі “Слуги народу” проголосували 162 депутати, з “Євросолідарності” – один, з “Батьківщини” – 10, з “Голосу” – 12, з “Відновлення України” (колишня ОПЗЖ) – сім, з “За майбутнє” – пʼять, “Довіри” – 11. Жодного голосу не дала гілка колишньої ОПЗЖ “Платформа за життя та мир”.