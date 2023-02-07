Нардепи проголосували за призначення Ігоря Клименка очільником МВС

Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, за відповідну постанову – проголосував 321 депутат.

По фракціях:

СН – 224

ЄС – 0

Батьківщина – 18

Платформа за життя та мир – 18

За майбутнє – 13

Голос – 1

Довіра – 13

Відновлення України – 17

Позафракційні – 17

Нардеп зазначає, що Клименка представляв прем’єр – міністр Денис Шмигаль. Обійшлося без президента. // УП