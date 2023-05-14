Народ України отримав Міжнародну премію імені Карла Великого

14 травня у німецькому місті Ахен президенту Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава держави отримав нагороду від імені усього народу України.

Про це повідомляє SkyNews.

Це найстаріша та найвідоміша нагорода, яку присуджують за роботу на службі європейського об’єднання.

Зеленський та український народ отримали нагороду за “боротьбу за захист не лише суверенітету своєї країни та життя її громадян, а й Європи та європейських цінностей”.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час вручення зазначив, що цією премією вперше нагороджується президент та український народ. Він наголосив, що “війна об’єднала європейські народи”. У відповідь на російську агресію, “в Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім’ї”.

Окрім цього, він заявив, що “Росія та Україна не є одним народом, Україна продемонструвала свою культуру та ідентичність”.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що народ України “як ніхто інший” заслуговує отримати премію Карла Великого.

Саме за їхню мужність і стійкість, їхню жертовність і цінності я не можу придумати більш відповідного лауреата цієї премії Карла Великого, ніж президент Зеленський і народ України”, – наголосила вона.

Щобільше, фон дер Ляєн висловила переконання у перемозі України, яка “здобуде мир і зробить свою європейську долю реальністю”.

Довідка. Міжнародна премія імені Карла Великого — престижна європейська премія за внесок в об’єднання Європи. Присуджується щороку з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію. // Букви