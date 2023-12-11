Словацька і угорська меншини закликали голову Євроради і лідерів держав до переговорів про членство України в ЄС

Також українські словаки наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Євросоюзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Текст звернення опублікували голова громадської організації “Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра“” Яна Дудаш–Рижак та керівник ГО “Товариство словацької інтелігенції Закарпаття” Ернест Горват.

Представники національної меншини просять підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня і закликають усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.

“Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроект, прийнятий українським парламентом, максимально відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою. Цей крок є важливим для підтвердження відданості України зміцненню прав людей різних національностей на території всієї країни і в Закарпатті зокрема”, – йдеться у зверненні.

Підписанти наголосили – навіть під час повномасштабного вторгнення Росії Україна “продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям”.

Таке ж звернення підписали і представники угорської меншини, передає “Європейська правда”. Вони закликали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України в Євросоюз.