Народу китайскую вакцину, а депутатам и чиновникам Pfizer

Народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer, сообщает пресс-служба аппарата ВР, нардеп «Слуги народа» Ирина Верещук, «Интерфакс -Украина».

По словам Верещук прививки от COVID-19 делают на первом этаже Совета вакциной Pfizer. Вакцинацию депутатов проводили 15 июня и ей неизвестно, будет ли эта процедура продолжена. В то же время в аппарате Совета сообщили, что вакцинация, о которой сообщили народным депутатам, их помощников и работников аппарата осуществляется в соответствии с графиком министерства здравоохранения.

Известно, что именно Минздрав определил место и предложил вакцину для народных избранников, отмечает издание ZN.ua.

О вакцинации депутатов в Раде сообщили письмом первого заместителя руководителя аппарата ВР от 14.06.21 №15/11-2021/195064.

Тарас Березовец в своем Telegram обнародовал официальный документ управления аппарата Верховной рады. В нем сказано, что вакцинация нардепов, которые изъявили желания получить прививку от коронавируса, будет проходить с 15 по 18 июня с использованием вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Напомним, в Украине продолжают работу центры массовой вакцинации. В них могут получить прививку граждане из очереди в «Дії». В центрах вакцинируют китайской вакциной CoronaVac.

Ранее о том, что наиболее эффективную вакцину Pfizer сегодня получают в Украине только члены правительства и чиновники министерств и их родственники, заявила народный депутат Виктория Сюмар (фракция «Европейская солидарность»).

«Мы сегодня получили многочисленные свидетельства того, что вакциной Pfizer в Украине вакцинируют представителей власти. Что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД», — приводит слова Сюмар с трибуны парламента пресс-служба «Евросолидарности».

Она напомнила, что одном из последних согласительных советов пятый президент Украины, лидер «Евросолиарности» Петр Порошенко привел данные с сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, кого вакцинируют «Pfizer».

«… вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация», — сказала она.

При этом нардеп подчеркнула: «Миллионы украинцев сидят дома уже более года — это пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета, поскольку они просто боятся выйти на улицу. В это время украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer, для того чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз».