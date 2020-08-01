Турчинов розповів про головну небезпеку для України

Сценарій Кремля в Україні — руйнація результатів та світоглядного фундаменту, які заклав Майдан і Революція Гідності, дискредитація проєвропейської опозиції та розворот від європейського і євроатлантичного шляху нашої держави у бік РФ.

Про це сказав керівник штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, при пасивній підтримці чинної влади проросійська п‘ята колона “впливаючи на більшість інформаційних ресурсів, починає формувати внутрішню та зовнішню політику держави”.

“Використовуючи керівництво країни, ОПЗЖ прагне добитися ревізії здобутків Революції Гідності, намагаючись облити її брудом та дискредитувати. Саме тому вони витягують з нафталіну таких «фріків» як ексдепутат Партії регіонів Давид Жванія, який починає тиражувати російські міфи про «державний переворот» та вигадувати якісь просто неадекватні казки про свою роль в революції”, – сказав Турчинов.

Він зазначив, що на хвилі руйнації економіки, тотальної кризи, доведення до банкрутства оборонно-промислового комплексу, деморалізації армії та потужного інформаційно-пропагандистського впливу до влади намагаються прийти “рятівники” з ОПЗЖ, які розповідатимуть, що у разі дружби з Росією “буде економічне зростання, мир та спокій”.

“Для Кремля чинна влада — перехідний етап, під час якого повинна відбутися руйнація державних інститутів, щоб в умовах хаосу і катастрофи, до яких наближається країна, повернути на ключові державні посади п’яту колону колаборантів, які повинні забезпечити повну капітуляцію України та її повернення до російської орбіти”, — сказав Турчинов, резюмувавши, що це разом з військовою агресією РФ і є головною небезпекою для України та її майбутнього.

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