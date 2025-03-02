Військова «мудрість»: «військова» адміністрація Києва запропонує водіям громадського транспорту… самим вирішувати, чи рухатись під час тривог

Найімовірніше, автобуси й тролейбуси зможуть продовжувати рух після того, як буде оголошено про повітряну тривогу, втім, кожного разу водії прийматимуть рішення самотужки.

Робоча група, створена головою “військової” адміністрації Києва Тимуром Ткаченком задля напрацювання нового алгоритму дій водіїв громадського транспорту столиці під час повітряних тривог, вже вийшла з конкретними ідеями. Одна з них – запропонувати водіям самостійно вирішувати, чи бажають вони слідувати в укриття, щойно була оголошена повітряна тривога. Ще однією новацією може бути підвищений чи “понижений” рівень тривоги – скажімо, під час тренувальних польотів ворожої авіації рух точно спиняти не будуть.

Про те, що новації вже напрацьовані і готові до винесення на засідання Ради оборони Києва, розповів речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE . За його словами, столичні посадовці разом із військовими, правоохоронцями та представниками Держслужби з надзвичайних ситуацій напрацьували алгоритм дій під час повітряної тривоги — з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці.

“Вже маємо перші офіційні та конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів”, — зазначив речник КМВА.

Раніше частину ініціатив сам Ієвлєв вже розкрив у своїх виступах. Однією з них є дозволити водіям доїжджати до найближчої зупинки та приймати рішення, виходячи з ситуації, що склалася, чи ховатися самим (та, звісно, пасажирам), чи продовжувати рух містом. Це – Соломоново рішення для столиці, адже київські водії громадського транспорту, згідно з результатами опитування, здебільшого не проти їздити під час повітряної тривоги, але не бажають нести за це відповідальність. // Інформатор