Судитимуть посадовицю навчального закладу Житомира, яка виправдовувала Путіна та чекала на «руській мір»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступниці директора ліцею № 25 Житомира, яка на початку повномасштабного вторгнення виправдовувала путіна, чекала на «руський мір» та переконувала у цьому оточуючих.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Зокрема, вона говорила, що «росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала», «якби наше керівництво держави могло домовитись, йшло б на поступки рф, то ми б не знали, що таке війна», «збройні сили російської федерації ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади», «ведення військ рф в Україну, а також запровадження так званої «політики путіна» у нашій державі піде на користь її розвитку».

Не змінилась думка педагога й після того, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Приміщення було неможливо відновити, тож його знесли. Вона ж у знищенні ліцею звинуватила українську владу.

Обурившись такою позицією керівниці, педагогічний колектив звернувся до правоохоронців. Наприкінці жовтня справу передали до ДБР. Наразі жінка відсторонена від займаної посади.

Вона обвинувачується у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також у визнанні правомірною тимчасової окупації території України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Їй може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

ДБР