В Киеве создали карту продовольственных и зоомагазинов

В Киеве Цифровом появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.

Об этом написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, передает Информатор.

Вместе с новой картой магазинов публикуем все актуальные полезные карты Киева.

Карта продовольственных магазинов Киева ТОЧКИ ПРОДАЖИ ХЛЕБА Точки продаж работают с 8:00 до 17:00.

ЗООМАГАЗИНЫ

Информация на карте по районам. График работы магазинов смотреть на карте.

ГУМАНИТАРНЫЙ ШТАБ

Образован гуманитарный штаб Киева для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи. Координатор ГШК – заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Город просит с пониманием отнестись к тому, что обеспечить в достаточном количестве всех и сразу сегодня невозможно.

АПТЕКИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ

Актуальную информацию про аптеки, работающие в Киеве или других городах и регионах Украины, можно найти на карте. Над этим проектом совместно работают Liki24.com, Tabletki.ua, Министерство цифровой трансформации и все аптечные сети. Данные постоянно обновляют команды Liki24 и Tabletki.ua. Информация идет напрямую от самих аптек и их владельцев.